Поиск
Фристайл14:00Мужчины. Финал  Китай Украина РоссияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Госдума приняла в третьем чтении закон об эксперименте с CO2 на Сахалине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, запускающий эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине.

Эксперимент будет проводиться на территории Сахалинской области (с 1 сентября 2022 г. по 31 декабря 2028 г.), а также на территориях иных субъектов РФ, включенных в эксперимент путем внесения изменений в ФЗ.

Цель эксперимента - достижение углеродной нейтральности: на территории Сахалинской области до 31 декабря 2025 года; на территориях иных субъектов РФ, включенных в эксперимент, - в сроки, установленные путем внесения изменений в ФЗ.

Задачами эксперимента являются: стимулирование внедрения технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения; формирование системы независимой верификации сведений и данных о выбросах и поглощении парниковых газов; создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты выбросов парниковых газов, образуемых в результате хозяйственной и иной деятельности региональной регулируемой организации.

В рамках проведения эксперимента используются следующие методы учета и инструменты регулирования выбросов и поглощения парниковых газов: инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов; квотирование выбросов парниковых газов; обязательная отчетность региональных регулируемых организаций (далее - углеродная отчетность); верификация углеродной отчетности; обращение и зачет единиц выполнения квоты; экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения; подготовка, утверждение и реализация программы проведения эксперимента.

В РоссииЕще 4 региона РФ заинтересовались экспериментом по торговле углеродными единицамиЧитать подробнее

Проектируемые квоты для региональных регулируемых организаций определяются на основании методики, утверждаемой координатором эксперимента, а также с учетом особенностей применяемых технологий, объема инвестиций, выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг и суммы поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ в соответствующей отрасли экономики страны.

Плата за превышение квоты исчисляется региональной регулируемой организацией самостоятельно путем умножения величины выбросов парниковых газов сверх квоты с зачетом углеродных единиц и (или) единиц выполнения квоты на соответствующую ставку указанной платы. Ставки платы за превышение квоты, а также правила исчисления и взимания данной платы устанавливаются правительством РФ.

Плата за превышение квоты перечисляется в бюджет субъекта РФ и используется для финансирования мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения, а также для развития научно-исследовательской деятельности в области создания (развития) технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения.

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда компаний РФ о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными выбросами, однако не предполагает штрафов и не прописывает целевой показатель сокращения выбросов.

Госдума Сахалинская область

Новости по теме

Новости

Более половины IT-гигантов из перечня РКН начали "приземление" в РФ. Обобщение

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры с Лукашенко

Силуанов назвал предварительной оценку инфляции в 5,9% в 2022 году

Пандемия коронавируса

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

ЕР приостановила членство в партии крымского депутата после смертельного ДТП

Силуанов предупредил о риске ухода в тень сектора криптовалют в России

Пандемия коронавируса

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений

Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений

Минцифры опровергло информацию о введении налога на международные игровые платформы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });