Госдума приняла в третьем чтении закон об эксперименте с CO2 на Сахалине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, запускающий эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине.

Эксперимент будет проводиться на территории Сахалинской области (с 1 сентября 2022 г. по 31 декабря 2028 г.), а также на территориях иных субъектов РФ, включенных в эксперимент путем внесения изменений в ФЗ.

Цель эксперимента - достижение углеродной нейтральности: на территории Сахалинской области до 31 декабря 2025 года; на территориях иных субъектов РФ, включенных в эксперимент, - в сроки, установленные путем внесения изменений в ФЗ.

Задачами эксперимента являются: стимулирование внедрения технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения; формирование системы независимой верификации сведений и данных о выбросах и поглощении парниковых газов; создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты выбросов парниковых газов, образуемых в результате хозяйственной и иной деятельности региональной регулируемой организации.

В рамках проведения эксперимента используются следующие методы учета и инструменты регулирования выбросов и поглощения парниковых газов: инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов; квотирование выбросов парниковых газов; обязательная отчетность региональных регулируемых организаций (далее - углеродная отчетность); верификация углеродной отчетности; обращение и зачет единиц выполнения квоты; экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения; подготовка, утверждение и реализация программы проведения эксперимента.

Проектируемые квоты для региональных регулируемых организаций определяются на основании методики, утверждаемой координатором эксперимента, а также с учетом особенностей применяемых технологий, объема инвестиций, выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг и суммы поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ в соответствующей отрасли экономики страны.

Плата за превышение квоты исчисляется региональной регулируемой организацией самостоятельно путем умножения величины выбросов парниковых газов сверх квоты с зачетом углеродных единиц и (или) единиц выполнения квоты на соответствующую ставку указанной платы. Ставки платы за превышение квоты, а также правила исчисления и взимания данной платы устанавливаются правительством РФ.

Плата за превышение квоты перечисляется в бюджет субъекта РФ и используется для финансирования мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения, а также для развития научно-исследовательской деятельности в области создания (развития) технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения.

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда компаний РФ о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными выбросами, однако не предполагает штрафов и не прописывает целевой показатель сокращения выбросов.