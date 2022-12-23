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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Компаниям грозят штрафы до 500 тыс. руб. за отсутствие отчета о выбросах парниковых газов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен проект закона об административном наказании для хозяйствующих субъектов, отнесенных к регулируемым организациям, за непредставление отчета о выбросах парниковых газов.

Это повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 35 до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 100 до 250 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей.

Такое же наказание предусмотрено за представление отчета с нарушением установленного срока, либо представление в отчете заведомо недостоверной информации, говорится в проекте закона (265468-8), размещенном в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ в пятницу.

В настоящее время "невозможность воздействия на противоправное поведение имеющимися средствами обусловлена отсутствием средств влияния в действующем законодательстве РФ об административных правонарушениях", говорится в проекте закона.

Вместе с тем сами по себе обязательные требования по представлению углеродной отчетности введены законом № 296-ФЗ, напоминают разработчики инициативы.

При этом статистические данные за пять лет, предшествующих году внесения законопроекта в правительство, также отсутствуют, по причине отсутствия в законодательстве РФ об административных правонарушениях вновь вводимого законопроектом состава административного правонарушения, также отмечается в пояснительной записке.

Госдума
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