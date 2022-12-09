SEC напомнила о необходимости своевременно раскрывать данные о криптовалютных рисках

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) напомнила эмитентам, которых могли затронуть недавние потрясения на рынке криптовалют, о необходимости своевременно раскрывать инвесторам информацию о таких последствиях.

Публичные компании обязаны раскрывать в отчетности существенную для инвесторов информацию, даже если она не перечислена в стандартных требованиях к отчету. SEC, эксперты которой проводят выборочную проверку отчетности, регулярно напоминает эмитентам о необходимости соблюдения этого требования в связи с теми или иными нестандартными событиями. Так, в мае SEC призвала публичные компании детально раскрыть информацию о том, какие последствия может иметь для их бизнеса российско-украинский конфликт и связанные с ним санкции.

"У компаний могут возникать согласно законодательству обязательства по раскрытию информации о прямых или косвенных последствиях, которые эти события (на рынке криптовалют - ИФ) или связанные с ними явления могут иметь для бизнеса", - говорится в письме, размещенном на сайте комиссии.

В частности, считает SEС, существенной может быть информация об общих последствиях событий на крипторынке, о рисках для контрагентов компании, возможном снижении ликвидности, сокращении доступа к финансированию, юридических и регулятивных проблемах.

Письмо-напоминание SEC про криптовалютные риски могут адресно получить десятки американских эмитентов, бизнес которых связан с криптоактивами, пишет The Wall Street Journal.

Рынок криптовалют в этом году столкнулся со снижением ликвидности, затем в ноябре произошло банкротство крупной криптовалютной площадки FTX, которое привело к общему падению доверия к цифровым активам