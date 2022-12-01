В ЦБ заявили о готовности к любому развитию ситуации с введением потолка цен на нефть РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Банк России готов к любому развитию ситуации, связанной с возможными решениями по установлению предельной цены на российскую нефть, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Хотелось бы сказать про обсуждаемый западными странами потолок цен на российскую нефть. На данный момент еще нет консенсуса по этому вопросу, но хочу отметить, что мы готовы к любому развитию событий", - сказала она на пресс-конференции, посвященной Обзору финансовой стабильности.

"В последние годы на рынке нефти неоднократно наблюдались резкие колебания цен. Российская экономика и финансовая система демонстрировали в таких случаях устойчивость к шокам на рынке энергоносителей. При этом в прошлые годы шоки нефтяного рынка усиливались потоками капитала, а сейчас их влияние снижено", - отметила первый зампред ЦБ.

В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия предложила утвердить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Высокопоставленные представители стран ЕС начали в четверг обсуждать эту инициативу, уточняет издание. Все 27 государств-членов Евросоюза должны одобрить предложенный ценовой максимум, в противном случае консультации продолжатся.

На этой неделе переговорщики ЕС возобновили переговоры по данному вопросу. Изначально предполагалось, что страны союза объявят о достигнутых договоренностях до конца ноября. Агентство Bloomberg сообщало, что Еврокомиссия предложила потолок цены в $65 за баррель. Польша и страны Балтии выступают за более низкий уровень, в то время как Греция, Мальта и Кипр не хотят отметки ниже $70. Меры ЕС в отношении российской нефти начнут действовать 5 декабря. Таким образом, государства блока "находятся под давлением жестких временных рамок".

В сентябре страны G7 одобрили план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен для остального мира, но в то же время сократить доходы Москвы.

Вице-премьер РФ Александр Новак 21 ноября заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму ценового потолка. Возможно, для этого придется сократить добычу.