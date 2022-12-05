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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Объем торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" в ноябре снизился на 91% г/г

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" "СПБ биржи" составил $3,5 млрд, что на 41,65% больше, чем в октябре 2022 года ($2,47 млрд), и на 91,45% меньше, чем в ноябре 2021 года ($40,93 млрд), сообщила пресс-службу биржи.

Среднедневной объем торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в ноябре увеличился на 41,2% по сравнению с октябрем и составил $0,17 млрд.

Участниками торгов в режиме основных торгов в ноябре было заключено 4,51 млн сделок против 2,91 млн сделок в октябре (рост на 55,0%).

Количество активных счетов инвесторов в ноябре увеличилось на 17,2% и составило 205,05 тыс. (175,0 тыс. в октябре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,77 млн.

Сделки в ноябре заключались с 1916 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний.

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами в ноябре стали акции и депозитарные расписки Tesla (8,1% от общего объема торгов в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в октябре), Coinbase Global (6,7%), Alibaba (4,4%), NVIDIA Corp. (3,1%), Li Auto, Apple Inc. (2,2%), Marathon Digital Holdings (2,2%), Advanced Micro Devices (1,6%), MicroStrategy Inc. (1,6%), Microsoft Corp. (1,5%).

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов гонконгскими ценными бумагами по итогам ноября увеличился на 75,9% по сравнению с показателем октября и составил 1,03 млрд гонконгских долларов (эквивалентно $131,75 млн).

Участниками торгов и их клиентами в режиме основных торгов в ноябре было заключено 233,92 тыс. сделок с гонконгскими бумагами (рост на 77% по сравнению с октябрем). Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов составило 27,9 тысячи (рост на 26% к показателю октября).

Лидерами по объему биржевых торгов в ноябре были акции Alibaba (58,0% от общего объема торгов по гонконгским ценным бумагам в октябре), XPeng Inc., JD.com Inc. (16,7%), Li Auto Inc. (14,9%), Baidu, Inc. (9,5%), Xiaomi (8,5%), Country Garden Holdings (6,2%), Tencent (5,1%), NIO (4,2%), Bilibili Inc. (3,2%).

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