Продажи легковых машин в РФ в октябре упали в годовом выражении на 63%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Объем российского рынка новых легковых автомобилей в октябре 2022 года снизился в годовом выражении на 63,1%, до 43 308 штук, что на 2,5% меньше, чем в сентябре текущего года. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Подсчеты были произведены на основании данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" - совместного предприятия "Автостата" и АО "Электронный паспорт".

Лидером рынка в прошлом месяце осталась российская Lada, доля которой в октябре выросла до 39,5% с 19,2% в октябре прошлого года. Продажи машин "АтвоВАЗ" снизились г/г на 24,1% и составили 17,113 тыс. При этом за сентябрь 2022 г., как ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в РФ было продано 20 641 Lada.

Наиболее популярной моделью в прошлом месяце стала Lada Granta – было реализовано 10 978 машин модели.

Второе место по продажам в РФ в октябре занял китайский бренд Haval, ставший самой популярной иномаркой с результатом 4,316 тыс. автомобилей. В топ-5 также попали китайские Chery (3,838 тыс. шт.), южнокорейские Kia (2,738 тыс. шт.) и Hyundai (2,72 тыс. шт.)

За 10 месяцев в РФ продано 518,011 тыс. новых легковых машин (-59,6%).

Традиционный автомобильный пресс-релиз АЕБ с результатами продаж за октябрь и 10 месяцев 2022 г. будет опубликован 7 ноября.