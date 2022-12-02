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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в ноябре выросли к октябрю на 13,5%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в ноябре 2022 года выросли к октябрю на 13,5%, до 21,726 тыс. шт., сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

По подсчетам "Интерфакса" на основании данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), их снижение в годовом выражении в ноябре составило 17,6%.

Главными драйверами продаж компании в прошлом месяце стали автомобили семейств Granta и Niva. Продажи Lada Granta в ноябре составили 13,015 тыс. шт. (+80% г/г и +4,7% к октябрю), Lada Niva Travel - 3,676 тыс. единиц (+64,6% г/г), Lada Niva Legend - 3,222 тыс. (в 2,3 раза больше, чем годом ранее). Продажи моделей Niva в ноябре были лучшими за текущий год.

Как отмечает компания, рост ноябрьских продаж к октябрьским был обеспечен господдержкой по линии программ льготного автокредитования, а также работой компании по оснащению выпускаемых моделей востребованными опциями.

За январь-ноябрь "АвтоВАЗ" реализовал в РФ 164 636 автомобилей (-48,7%).

Как сообщалось, в середине июня "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Granta, к середине июля - продажи Lada Niva Legend (бывшая 4x4), к концу августа - продажи Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet). Производство этих моделей в упрощенных версиях было перезапущено в Тольятти после длительного простоя. Выпуск Vesta и Largus до сих пор не перезапущен.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".

АвтоВАЗ
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