Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Власти Индии считают, что потолок цен на нефть РФ не повлияет на их страну

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Индия не обеспокоена введением западными странами потолка цен в отношении российской нефти, заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури, сигнализируя о том, что Индия намерена продолжать поставлять этот энергоресурс из РФ.

"Мы будем покупать нефть у того, у кого надо", - сказал Пури в интервью для индийского новостного портала BQ Prime.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какое влияние потолок цен окажет на Индию, министр ответил: "Нулевое".

По словам Пури, Индия на данный момент закупает нефть в 39 странах мира. Среди крупнейших поставщиков этого энергоресурса в страну числятся Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Россия. При этом поставки нефти из РФ ранее составляли незначительную долю общего объема нефтяного импорта и резко выросли после начала специальной военной операции на Украине в феврале.

В понедельник вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм потолка цен на нефть (price cap). Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель). Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг.

Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

Аналитики предсказали британской экономике спад в 2023 году и десятилетие слабого роста

Bank of America будет продавать американские акции в ожидании роста безработицы

Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась впервые за полтора года

ЕАЭС и Индонезия в 2023 году начнут обсуждать создание зоны свободной торговли

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

Brent подорожала до $86,3 за баррель на решении ОПЕК+ сохранить квоты на добычу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });