Власти Индии считают, что потолок цен на нефть РФ не повлияет на их страну

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Индия не обеспокоена введением западными странами потолка цен в отношении российской нефти, заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури, сигнализируя о том, что Индия намерена продолжать поставлять этот энергоресурс из РФ.

"Мы будем покупать нефть у того, у кого надо", - сказал Пури в интервью для индийского новостного портала BQ Prime.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какое влияние потолок цен окажет на Индию, министр ответил: "Нулевое".

По словам Пури, Индия на данный момент закупает нефть в 39 странах мира. Среди крупнейших поставщиков этого энергоресурса в страну числятся Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Россия. При этом поставки нефти из РФ ранее составляли незначительную долю общего объема нефтяного импорта и резко выросли после начала специальной военной операции на Украине в феврале.

В понедельник вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм потолка цен на нефть (price cap). Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель). Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).