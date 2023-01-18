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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Глава Минэнерго РФ допустил поставки нефти в Пакистан после решения логистических проблем

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Поставки нефти из России в Пакистан могут быть налажены после решения логистических и финансовых вопросов, заявил газете The Nation российский министр энергетики Николай Шульгинов.

"Вопрос покупки нефти является рыночным, коммерческим. Как, собственно, и уровень дисконтов. Для того чтобы можно было полноценно наладить торговлю российской нефтью, необходимо решить ряд логистических и финансовых вопросов. Наши специалисты сейчас как раз работают над этим, чтобы все было на взаимовыгодной основе", - сказал он.

По его словам, переговоры о поставках нефти продолжаются и еще рано говорить даже о предварительных соглашениях.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Россия требование Пакистана о закупке нефти у России по тем же ценам, по которым она поставлялась Индии, глава Минэнерго сообщил: "Мы работаем на рынке, поэтому после решения технических вопросов не видим проблем, чтобы пакистанские компании закупали нефть на тех же условиях, что и другие партнеры".

"Мы предпочитаем расчеты в национальных валютах или в валютах третьих стран, защищенных от санкционных рисков. Уверен, что с развитием нашей двусторонней торговли будут найдены решения и этих вопросов", - добавил он.

Пакистан Индия Николай Шульгинов Минэнерго
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