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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Чешская PPF Group продает "дочки" в РФ за 530 млн евро

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - PPF Group продает российские подразделения за 531 млн евро, отразила убыток от сделок в 900 млн евро, следует из отчета чешской группы.

Изначально PPF Group в рамках первой части сделки по продаже контрольных долей в российских "дочках" рассчитывала получить около 26,4 млрд рублей. Эта фаза включала продажу 50,5% в российском ХКФ банке, СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи", а также 100% "Форвард лизинга" и компании "Всегда да".

В рамках второй части сделки группа рассчитывала окончательно выйти из капитала подразделений в РФ, получив за оставшиеся доли 16,4 млрд рублей. Эта фаза должна была завершиться до ноября 2023 года. При этом у продавца и покупателя было право при определенных условиях ускорить расчеты по сделке, в результате чего цена могла быть снижена.

ЭкономикаPPF Group продала контроль в российских "дочках" за 26 млрд рублейЧитать подробнее

В итоге группа продала контроль в российских "дочках" за 382 млн евро, за оставшиеся 49,5% получит 149 млн евро (порядка 9,1 млрд рублей), говорится в отчете.

Инвесторами в рамках первой части сделки выступили российские граждане во главе с бывшим руководителем РТС Иваном Тырышкиным, второй - сам ХКФ банк.

Выход из российских активов был ускорен за счет замены инвесторов, участвовавших в первой части сделки, на ХКФ банк, отмечает группа. ХКФ банк получил собственные 49,5% долей 24 августа, аналогичную долю в "Купи не копи" - 24 октября. Ожидается, что оставшаяся доля в СК "Хоум кредит страхование" перейдет к банку в ближайшие месяцы после получения всех необходимых одобрений, говорится в отчете.

PPF Group в первом полугодии 2022 года получила 318 млн евро убытка по МСФО против прибыли в 188 млн евро годом ранее. Убыток связан с уходом группы с российского рынка, говорится в сообщении PPF.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

PPF Group
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