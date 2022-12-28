ХКФ банк вышел из акционеров казахстанского Home Credit Bank

В Home Credit Bank не осталось российских участников

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский ХКФ банк вышел из состава акционеров казахстанского Home Credit Bank, продав 25% его акций чешскому бизнесмену, СЕО группы PPF Иржи Шмейцу, сообщил Home Credit Bank.

В результате сделки Шмейц консолидировал 34,7% акций казахстанского банка. Сделку уже одобрил казахстанский регулятор.

"В настоящий момент в составе акционеров казахстанского Home Credit Bank нет российских акционеров", - говорится в пресс-релизе.

Весной ХКФ банк продал 75% акций Home Credit Bank топ-менеджменту финансовой группы PPF (владеющей группой Home Credit) во главе со Шмейцем, оставив у себя лишь 25%.

PPF Group и Home Credit в середине мая сообщили о заключении соглашения по продаже своих банковских активов и дочерних компаний в России группе российских индивидуальных инвесторов во главе с бывшим руководителем "РТС" Иваном Тырышкиным. Сделка предполагала продажу казахстанского банка Home Credit акционерам и некоторым топ-менеджерам PPF и Home Credit.

Home Credit Bank был создан в Казахстане в 2005 году, он специализируется на розничном кредитовании, предоставляя кредиты только в казахстанской валюте и только физическим лицам.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 октября 2022 года кредитная организация заняла 14-е место среди 21 банка республики по объему активов.

PPF Group работает в 25 странах, владеет активами в различных секторах (включая финансовые услуги, телекоммуникации, медиа, биотехнологии, недвижимость и инжиниринг) на сумму 40 млрд евро.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге российских банков "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".