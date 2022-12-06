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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Brent подешевела до $81,86 за баррель

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению на торгах во вторник после умеренного подъема в ходе утренней сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 во вторник составляет $81,86 за баррель, что на $0,82 (0,99%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,77 (1%), до $76,16 за баррель.

Накануне нефтяные фьючерсы существенно упали на фоне превзошедших прогнозы данных о деловой активности в секторе услуг США, которые усилили опасения по поводу того, что Федеральной резервной системе (ФРС) потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось, пишет Trading Economics.

Трейдеры также продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть.

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