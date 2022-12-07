Цены на нефть вновь вернулись к многомесячным минимумам

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти вернулись к снижению после роста ранее в среду, цена Brent приблизилась к минимальному значению с начала текущего года, а WTI - к минимуму с конца прошлого года.

К 14:19 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,72%), до $78,78 за баррель. В определенный момент сессии цена контракта опускалась до минимума с 3 января.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,47 (0,63%), до $73,78 за баррель, в течение сессии котировки WTI падали до минимального уровня с декабря 2021 года.

Накануне нефть существенно подешевела на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году.

"На рынках сегодня по-прежнему масса неопределенностей", - сказал старший вице-президент Rystad Energy Клаудио Галимберти.

За последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9%, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и введение европейского эмбарго на поставки российской нефти и price cap для нее.