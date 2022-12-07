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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Таксопарк "ЯМосква" получил от "АвтоВАЗа" 300 автомобилей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" поставил 300 автомобилей Lada Granta московскому таксопарку "ЯМосква", сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В августе предприятие отгрузила таксопарку партию из 200 таких же машин. Поставки планируется продолжать.

"Корпоративные продажи - одно из важнейших направлений для нашей компании, - заявил через пресс-службу директор "АвтоВАЗа" по управлению дилерской сетью и продажам Виталий Осипов. - Модели семейства Granta, благодаря разнообразию модификаций и доступной цене, не первый год являются признанными лидерами как розничных, так и корпоративных продаж".

"ЯМосква" - официальный партнер "Яндекс.Такси". В собственном парке компании 2000 машин, в том числе больше 1500 Lada. Компания работает в Москве, Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону.

"АвтоВАЗ" за январь-ноябрь продал в России 164 636 автомобилей (-48,7%). Доля Lada на падающем авторынке, по данным АЕБ, выросла до 30% с 22,9% годом ранее.

ЯМосква АвтоВАЗ Москва Яндекс.Такси Lada Granta Lada
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