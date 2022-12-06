Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в ноябре снизились на 61,6%

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в ноябре 2022 года снизились на 61,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 46,4 тыс. штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

В январе-ноябре текущего года было продано 548 877 автомобилей, что ниже показателя за тот же период 2021 года на 60,9%.

Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" в РФ в ноябре 2022 года снизились в годовом выражении на 29,3%, до 3,673 тыс. шт., следует из данных АЕБ.

За 11 месяцев компания реализовала на российском рынке 29,078 тыс. автомобилей - на 37,7% меньше, чем годом ранее.

Новость дополняется