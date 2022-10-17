В "АвтоВАЗе" назвали "непростым диалогом" обсуждение поставок Lada "Яндексу"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Обсуждение поставок автомобилей Lada для сервиса такси "Яндекса" требует времени, так как нужны устраивающие компанию модели, сообщил "Интерфаксу" президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в понедельник.

"Это непростой диалог, потому что он требует определенного времени и выпуска тех моделей, которые устроят, в том числе, и "Яндекс". Поэтому мы находимся в процессе", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о переговорах "АвтоВАЗа" с "Яндексом" о поставках Lada в сервис такси.

"АвтоВАЗ", с прошлого года испытывавший проблемы из-за дефицита чипов, после начала военной операции на территории Украины столкнулся с еще более масштабными ограничениями в части поставок комплектующих. Компания была вынуждена вводить длительные простои на своем производстве, но летом смогла вновь наладить выпуск основных моделей. Они стали выходить в упрощенных версиях, без ряда узлов и опций. К середине июня автопроизводитель возобновил продажи Lada Granta, к середине июля - Lada Niva Legend (бывшая 4x4), к концу августа - Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet).

Российское издание Forbes в начале сентября сообщало, что "Яндекс.Такси" ищет поставщиков автомобилей для ключевых сервисов и деловых партнеров и рассматривает в качестве таковых китайские концерны и "АвтоВАЗ". Ссылаясь на копию июльского письма Соколову от директора по развитию бизнеса "Яндекса" Ивана Запольского, Forbes отмечал, что ежегодно для обновления таксопарка "Яндексу" требуется более 50 тыс. автомобилей.

"АвтоВАЗ" со своей стороны высказывал заинтересованность в обновлении парков такси в РФ, заявляя о необходимости предоставлять высоколокализованным игрокам российского автопрома преференции на этом направлении. Об этом Соколов, в частности, говорил в понедельник на слушаниях о поддержке импортозамещения в Совете Федерации.

"Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о такси, который рассматривается в первом чтении. Мы предлагаем внести дополнения в части установления обязательных требований к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Кстати, такую меру можно распространить и на автомобили каршеринга. Там, где государство дает лицензии или иным образом проявляет свою политику в части использования тех или иных транспортных средств", - заявил Соколов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в РФ за 9 месяцев 2022 г. упали на 54%, до 123,765 тыс. автомобилей. Занимаемая его продукцией доля рынка за тот же период выросла до 24,4% (+3,1 п.п.) на фоне ухода иностранных марок.