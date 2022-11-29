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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Минпромторге заявили, что российские автопроизводители удовлетворяют потребности МВД

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские автопроизводители удовлетворяют потребности МВД России, все идет в соответствии с планом поставок, заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Государственные органы осуществляют закупки исходя из своих потребностей. По нашей информации, отечественные производители удовлетворяют потребности МВД, обеспечение необходимыми автомобилями происходит в соответствии с согласованным на 2022 г. планом поставок", - сказали журналистам в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что "министерство внутренних дел так и не смогло найти поставщика необходимых для ГИБДД 2,8 тыс. новых патрульных автомобилей". Как говорится в материале газеты, ранее поставщиками полицейских машин выступали дилеры Skoda, Hyundai и "АвтоВАЗа", однако в 2022 году МВД даже не объявило тендеры на закупки новых патрульных автомобилей на 4,5 млрд рублей. Эксперты предполагают, отмечает "Коммерсантъ", что "в нынешних условиях на российском рынке просто нет крупной партии подходящих для ГИБДД автомобилей локального выпуска".

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