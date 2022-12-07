Новый владелец активов Ball достроит завод алюминиевых банок в Ульяновске

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Арнест", новый владелец российских активов ушедшей с рынка американской Ball Corporation, решила возобновить строительство завода по производству алюминиевых банок для напитков в Ульяновской области, сообщила пресс-служба группы.

Ball Corporation в марте заморозила инвестиции в это проект. Позднее в марте корпорация объявила, что уйдет из России.

"Арнест" планирует ввести завод до конца 2023 года. Общий объем инвестиций в проект превысит 10 млрд рублей.

Завод площадью более 37 тыс. кв. метров разместится в промышленной зоне "Заволжье". Он будет оснащен высокоскоростным инновационным оборудованием, позволяющим выпускать до 2 тысяч алюминиевых банок в минуту. Общая производственная мощность составит более 1,5 млрд банок в год после выхода на проектную скорость. На заводе планируется создать до 200 рабочих мест.

Как заявил президент группы Алексей Сагал, "Арнест" как лидер рынка осознает свою ответственность за развитие отечественного рынка алюминиевой упаковки. "Уверены, что отличное логистическое расположение завода вблизи наших клиентов в сочетании с благоприятным инвестиционным климатом Ульяновской области помогут в достижении этой цели", - сказал он.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, слова которого также приведены в сообщении, пообещал компании "всю необходимую поддержку на всех этапах реализации инвестиционного проекта".

Завод в Ульяновске станет четвертой площадкой по производству алюминиевой упаковки для напитков в России, входящей в состав группы "Арнест", наряду с предприятиями в Аргаяше Челябинской области, Всеволожске Ленинградской области и Наро-Фоминске Московской области. Ввод четвертой площадки в эксплуатацию позволит полностью удовлетворить текущий и перспективный спрос российской индустрии напитков в алюминиевой банке, уточняется в пресс-релизе.

Группа приобрела мощности Ball Corporation в сентябре 2022 года, сумма сделки составила $530 млн.

Российский бизнес Ball в 2021 году обеспечил около 4% общей выручки компании (составила $13,8 млрд) и 8% от операционной прибыли. Заводы в России произвели около 5% от мировых поставок банок для напитков (всего 112,5 млрд банок).