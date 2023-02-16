Группа "Арнест" переименовала активы ушедшей Ball в "Арнест упаковочные решения"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Арнест", купившая в сентябре прошлого года активы по производству алюминиевых банок для напитков у американской Ball Corporation, зарегистрировала новое название бизнеса – "Арнест упаковочные решения", сообщается в пресс-релизе компании.

"Изменения распространяются исключительно на фирменное наименование, при этом все реквизиты и адреса местонахождения остались без изменения", - уточняется в сообщении.

Как считает президент группы Алексей Сагал, процитированный в пресс-релизе, новое наименование, которое придумала рабочая группа из сотрудников предприятия, сочетает в себе название материнского бренда - "Арнест", а также указание на то, что предприятие производит упаковку для напитков.

В настоящее время компания является ведущим производителем алюминиевой упаковки для напитков в РФ. В ее состав входят три завода по производству алюминиевых банок и единственный в РФ крышечный завод. Предприятия находятся в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Кроме того, к концу 2023 года компания планирует завершить строительство завода по производству алюминиевых банок в Ульяновской области.

Как сообщалось, Ball Corporation в марте прошлого года решила уйти с российского рынка, а также объявила о прекращении инвестиций в России. Российский бизнес Ball в 2021 году обеспечил около 4% общей выручки компании (составила $13,8 млрд) и 8% от операционной прибыли. Заводы в РФ произвели около 5% от мировых поставок банок для напитков (всего 112,5 млрд банок). По данным Ball, сумма сделки с группой "Арнест" составила $530 млн.

Группа "Арнест" является крупнейшим производителем парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ. В состав группы входят производства, выпускающие алюминиевую и жестяную упаковку для парфюмерно-косметической продукции, а также алюминиевые банки для напитков.