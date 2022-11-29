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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Экономист S&P спрогнозировал США мягкую рецессию в 2023 году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Экономика США войдет в умеренную рецессию в 2023 году, сократившись примерно на 0,8%, полагает экономист S&P Global Ratings Бет Энн Бовино.

Она сравнила такую рецессию с ситуацией 1969-1970 годов, когда экономический спад также был вызван резким ускорением инфляции. Рецессия началась в декабре 1969 года и продлилась 11 месяцев, по данным Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), которое фиксирует наступление и продолжительность рецессии в Штатах.

Инфляция в США превышает 8% уже несколько месяцев, тогда как оптимальным, с точки зрения Федрезерва, показателем является 2%, отмечает MarketWatch. Для замедления инфляции центробанк агрессивно повышает процентные ставки, оказывая давление на экономику и повышая риски рецессии.

В 2022 году негативный эффект оказался не столь выражен благодаря импульсу от восстановления экономики после вызванного коронавирусом спада, однако в следующем году этот импульс сойдет на нет, полагает эксперт.

С учетом сохраняющихся геополитических рисков рецессия в американской экономике кажется практически неизбежной, отмечается в сообщении.

Как ранее спрогнозировали аналитики Deutsche Bank, рецессия будет непродолжительной и начнется примерно в середине 2023 года. Это вызовет обвал фондовых рынков примерно на 25%, однако ожидается, что индексы полностью восстановятся к концу года.

США S&P
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