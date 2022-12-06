Глава JPMorgan допустил, что инфляция ввергнет экономику США в рецессию в 2023 г.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

Американцы накопили около $1,5 трлн дополнительных средств за время пандемии коронавируса и увеличили свои расходы примерно на 10% по сравнению с 2021 годом, сказал он в интервью телеканалу CNBC.

"Инфляция все это обесценивает, и этот триллион с половиной иссякнет примерно в середине следующего года, - отметил Даймон. - Это вполне может пустить экономику под откос и вызвать как мягкую, так и жесткую рецессию, которой все так боятся".

Даймон уже несколько месяцев предупреждает о грозящей рецессии. В июне, например, он заявил, что готовит свой банк, которым он руководит с 2006 года, к экономическому урагану, который станет следствием событий на Украине и резким ужесточением политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Комментируя действия Федрезерва, Даймон высказал опасения, что подъема ставки до 5% может быть недостаточно для подавления инфляции.