Сбербанк в ноябре нарастил корпоративные кредиты без переоценки по РСБУ на 1,1%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил объем кредитов юрлицам без учета валютной переоценки по РСБУ на 1,1% - до 18,199 трлн рублей, физлицам - на 1,8%, до 11,842 трлн рублей, говорится в сообщении банка.

Корпоративный кредитный портфель за 11 месяцев текущего года вырос на 13,1%, розничный - на 11%.

Драйвером роста розничного портфеля выступили ипотечные кредиты (+17,3% с начала года с учетом секьюритизации портфеля), а также кредитные карты (+26,8%). Банк с начала года выдал ипотечных кредитов на сумму свыше 2,1 трлн рублей.

"Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдачи потребительских кредитов сохранились на высоком уровне", - отмечает банк.

Качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности в ноябре изменилась незначительно и составила 2,3%.

Средства юрлиц без учета валютной переоценки в ноябре снизились на 2,7% - до 8,438 трлн рублей, физлиц - выросли на 0,6% - до 16,769 трлн рублей.

С начала года средства корпоративных клиентов увеличились на 0,7%, розничных - на 0,8%.