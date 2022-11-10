Сбербанк в октябре нарастил чистый процентный доход почти на 10%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года Сбербанк нарастил чистый процентный доход по РСБУ на 9,8% - до 158,8 млрд рублей, чистый комиссионный доход - на 17,3%, до 56,8 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбербанк, начиная с отчетности за октябрь, возобновил ежемесячное раскрытие финансовых показателей.

Чистый процентный доход за 10 месяцев 2022 года вырос на 2,7% - до 1 365,3 млрд рублей, чистый комиссионный доход - на 3,9%, до 490,3 млрд рублей.

Чистая процентная маржа за период с июля по октябрь превысила средний уровень прошлого года благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса, отмечает банк.

Сбербанк в первом полугодии создал значительный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками. "Начиная со второго полугодия объем резервирования сопоставим с докризисным уровнем", - говорится в сообщении.

Операционные расходы в октябре снизились на 0,6% - до 64,4 млрд рублей. Этот показатель за 10 месяцев текущего года сократились на 4,4% - до 525,5 млрд рублей.

Чистая прибыль банка в октябре 2022 года выросла на 12,4% - до 122,8 млрд рублей. За 10 месяцев текущего года чистая прибыль составила 50,1 млрд рублей.

"Результаты банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса и стоимости ценных бумаг, льготного резервирования по кредитам отдельным компаниям и прочих)", - подчеркнул Сбербанк.

Банк отмечает, что с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные его наблюдательным советом в декабре 2021 года.