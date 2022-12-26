Сбербанк в 2022 году увеличил кредиты бизнесу до более 18 трлн рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2022 году нарастил корпоративный кредитный портфель на 13,5% без учета валютной переоценки, до свыше 18 трлн рублей, заявил в ходе пресс-конференции первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

"Корпоративный кредитный портфель - 18 трлн рублей, мы выросли на 13,5% по отношению к 2021 году. Очень важно сказать, что это без валютной переоценки. Наш портфель в валюте существенно снижается, но тем не менее, это чистый портфель", - сказал он.

Число корпоративных клиентов Сбербанка в этом выгоду выросло на 3%, до 3 млн, добавил Ведяхин.

Он также назвал цифры реструктуризации кредитов в 2022 году: по корпоративным клиентам банк реструктурировал 49,8 тыс. договоров на сумму 5 трлн рублей, по розничным - 207 тыс. договоров на 86 млрд рублей.

По оценке Ведяхина, корпоративное кредитование в России в следующем году может вырасти на 12-14%.