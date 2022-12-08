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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Колебания добычи нефти в России из-за введения ценового потолка (price cap) не превысят значений весенних колебаний, уверен первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, комментируя заявление экспертов ЦБ о возможном шоке для российской экономики из-за введения price cap.

"Здесь важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Большая часть рынков доступна для нашего товара на адекватных рыночных принципах и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний", - приводит Минэнерго комментарий Сорокина.

Он отметил также, что мировой спрос на нефть и нефтепродукты оказывает поддержку ценам, несмотря на риски рецессии.

"Конечно, риск рецессии может добавлять волатильности, но отсутствие избыточного предложения нефти на мировом рынке и явный дефицит по отдельным позициям нефтепродуктов, например, дизеля, оказывают ценам поддержку", - считает Сорокин, добавив, что не стоит забывать про гибкость курса рубля в случае колебаний цены на нефть.

"Что же касается самих экспертов, подготовивших этот доклад, то мы приглашаем их к себе, чтобы в дальнейшем при анализе таких событий, как введение потолка цен, и смежных процессов они могли использовать полный набор необходимых данных", - подчеркнул он.

Накануне департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ в бюллетене "О чем говорят тренды" высказал мнение, что запрет на экспорт российской нефти в Европу и установка потолка цен на нее могут значительно снизить экономическую активность в России.

"Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть", - говорится в бюллетене.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее также заявлял, что введение эмбарго ЕС и стран G7 на импорт российской нефти и запрет на ее перевозку при условии несоблюдения ценового потолка могут незначительно снизить производство нефти в РФ.

Минэнерго РФ Павел Сорокин
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