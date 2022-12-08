В Кремле заявили, что подготовка ответа РФ на введение потолка цен на нефть завершается

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Подготовка ответа России на введение потолка цен на российскую нефть завершается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова спросили, можно ли ожидать в ближайшей перспективе ответа России на соответствующее решение.

"Это нужно ожидать, подготовка завершается", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, каким образом будет объявлен ответ России, он сказал: "Соответствующим".

С 5 декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.