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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Кремле заявили, что подготовка ответа РФ на введение потолка цен на нефть завершается

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Подготовка ответа России на введение потолка цен на российскую нефть завершается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова спросили, можно ли ожидать в ближайшей перспективе ответа России на соответствующее решение.

"Это нужно ожидать, подготовка завершается", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, каким образом будет объявлен ответ России, он сказал: "Соответствующим".

С 5 декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

Дмитрий Песков
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