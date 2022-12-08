Чистая прибыль Trafigura в 2022 фингоду выросла более чем вдвое и стала рекордной

Она превысила суммарное значение показателя за последние четыре года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Trafigura Group Pte Ltd, одного из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, в 2022 финансовом году стала рекордной для компании и превысила суммарное значение показателя за последние четыре года на фоне повышенной волатильности сырьевых рынков.

Как сообщается в пресс-релизе Trafigura, ее чистая прибыль за фингод, завершившийся в сентябре, выросла более чем вдвое, до $7 млрд с $3,1 млрд в предыдущем году.

Базовая прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA), которую сама Trafigura считает более показательной, за год увеличилась до $12,1 млрд с $7 млрд.

Выручка взлетела на 37,7% и составила $318,5 млрд.

Компания отметила, что объем торговых операций с нефтью и нефтепродуктами сократился в минувшем году и составил 6,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 7 млн б/с в 2021 фингоду. Сокращение главным образом было связано с разрывом долгосрочных контрактов на торги российской нефтью из-за международных санкций. В то же время маржа таких торгов повысилась до 3,8% с 3% годом ранее.

Trafigura в отчетности не стала раскрывать сумму, за которую продала 10%-ную долю в проекте "Восток Ойл" в РФ, однако отметила, что "не понесла убытка" в связи со сделкой.

Объемы торгов цветными металлами не изменились за год и составили 23,3 млн тонн, в то время как торги железной рудой выросли на 10%, до 91,3 млн тонн. Однако операционная прибыль подразделения металлов Trafigura сократилась на 24%. Компания связала это с локдаунами в Китае и повышением цен на энергоносители, что сильно ударило по металлургической Nyrstar, принадлежащей Trafigura.

Компания направит $1,7 млрд на выплаты дивидендов акционерам, число которых выросло с 1 тыс. до более 1,1 тыс. Trafigura является частной компанией, большая часть ее инвесторов - руководство и трейдеры, работающие на нее.

Между тем Trafigura ожидает, что новый фингод будет "не менее сложным, поскольку волатильность на сырьевых рынках сохранится" на фоне продолжающегося конфликта на Украине и повышения процентных ставок в мире, заявил глава компании Джереми Вейр.