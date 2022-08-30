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Petroecuador попросила Trafigura не поставлять российские нефтепродкуты в Эквадор

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Государственная нефтекомпания Эквадора Petroecuador попросила нефтетрейдера Trafigura Group избегать поставок в страну российских энергоресурсов.

Petroecuador "потребовала от Trafigura соблюдать санкции, введенные США и Евросоюзом в отношении России", и избегать поставок российского топлива, которое может подпадать под ограничительные меры, сообщила пресс-служба компании.

В июне Trafigura подписала контракт на поставку Petroecuador восьми партий дизельного топлива, из которых четыре уже прибыли в страну. В контракте нет ограничений, касающихся происхождения поставляемого сырья, однако прописано, что нефтекомпания не сможет получить аккредитив на оплату поставок в случае, если партия будет иметь российское происхождение или продаваться российской компанией, отмечает Bloomberg.

Без возможности получения аккредитива компанией сделка становится более рискованной и грозит трейдеру убытками, если Petroecuador не сможет оплатить ее.

Предостережение к Trafigura было выпущено спустя более 12 часов после того, как трейдер 28 сентября завершил выгрузку партии преимущественно российского дизельного топлива в эквадорском порту Эсмеральдас. Petroecuador приняла эту партию, но уведомила Trafigura, что в дальнейшем ей нужно соблюдать озвученные условия, говорится в сообщении эквадорской компании.

Представитель Trafigura на запрос Bloomberg ответил, что компания не комментирует отдельные поставки и продолжит полностью соблюдать европейские санкции.

Petroecuador Эквардор Trafigurа Эсмеральдас США Евросоюз
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