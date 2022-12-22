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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Международные резервы России с 9 по 16 декабря выросли на $5,2 млрд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 16 декабря составили $581,7 млрд, сообщил Банк России. На 9 декабря они составляли $576,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,2 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России Правительство МВФ
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