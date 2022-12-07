Международные резервы РФ в ноябре выросли на 3,7%, до $567,3 млрд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ в ноябре увеличились на $20,095 млрд, или на 3,7%, до $567,289 млрд с $547,194 млрд в октябре, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-ноябре 2022 года резервы сократились на $63,338 млрд, или на 10%, с $630,627 млрд на 1 января 2022 года.

Банк России сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов после санкций, наложенных на него западными странами. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.