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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Ущерб от пожара в OBI в ТЦ "Мега Химки" может составить 20-30 млрд руб.

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Потенциальный ущерб от пожара в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье, где загорелся гипермаркет OBI, может достигнуть 20-30 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В пятницу утром огонь охватил кровлю гипермаркета OBI в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в Подмосковье. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. метров. Сообщалось об одном погибшем.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в ТЦ "Мега Химки"

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Мега Химки Химки Подмосковье OBI
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