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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Следствие назвало причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" неквалифицированные сварочные работы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Следствие по пожару в подмосковном торговом центре считает причиной инцидента неквалифицированные сварочные работы, сообщает в пятницу телеграм-канал подмосковного главка Следственного комитета РФ (СКР).

"Следствием предварительно установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровью потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тыс. кв. метров, в результате которого погиб охранник", - говорится в сообщении.

В пятницу утром огонь охватил кровлю гипермаркета "OBI" в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. метров.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), потенциальный ущерб от пожара может достигнуть 20-30 млрд рублей.

Пожар в ТЦ "Мега Химки"

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СКР Подмосковье Мега Химки
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