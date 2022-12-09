Один человек погиб при пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Фото: Соколова Дарья/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб при крупном пожаре в торговом центре "Мега Химки", подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС России в пятницу.

Ранее в пятницу огонь охватил кровлю гипермаркета "OBI" в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе. В 8.25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. метров.

Тушение осложняется особенностями здания и большой горючей нагрузкой.

В свою очередь, в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что тело мужчины обнаружено при тушении пожара в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье.

"По предварительным данным, погиб как минимум один человек. Мужчина, возможно, охранник. Его тело обнаружено при проведении разведки", - сказал собеседник агентства.