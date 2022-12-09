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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

По факту пожара в ТЦ "Мега Химки" возбудили уголовное дело

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) будет расследовать причины пожара в подмосковном торговом комплексе "Мега Химки" по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает в пятницу телеграм-канал регионального управления СКР.

"Возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 декабря на территории торгового центра в городском округе Химки произошло возгорание.

"Пожар быстро распространился на большую площадь строения. На данный момент есть информация об одном погибшем, дальнейшая информация о пострадавших уточняется. В настоящее время пожар локализуют экстренные службы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователям предстоит установить причины, приведшие к возгоранию, "по завершении осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая и судебно-оценочная, кроме этого будет истребована вся необходимая документация".

Как сообщалось, в пятницу утром огонь охватил кровлю гипермаркета "OBI" в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. метров.

Пожар в ТЦ "Мега Химки"

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СКР Мега Химки Подмосковье
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