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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

ЕК разрешила Microsoft приобрести разработчика видеоигр Activision Blizzard

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила сделку по покупке американской Microsoft Corp. разработчика видеоигр Activision Blizzard Inc. за $69 млрд. Сделка одобрена при условии соблюдения Microsoft всех условий, согласованных с регулятором.

Эти условия "полностью устраняют" потенциальные проблемы в сфере конкуренции, выявленные регулятором, и позволяют существенно улучшить ситуацию на рынке сервисов облачного гейминга по сравнению с нынешней, отмечают в ЕК.

Таким образом, Microsoft и Activision Blizzard преодолели первый из трех крупных барьеров на пути к объединению.

В конце апреля британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) заблокировало эту сделку, посчитав, что она угрожает конкуренции на британском рынке видеоигр. Microsoft планирует обжаловать решение CMA.

В декабре 2022 года Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала иск в суд, чтобы заблокировать сделку. Американский регулятор заявил, что покупка Activision Blizzard даст Microsoft возможность контролировать доступ пользователей к видеоиграм компании на устройствах помимо Xbox. Кроме того, FTC полагает, что сделка может привести к подъему цен на видеоигры, ухудшению их качества на альтернативных платформах, а также к полному отказу от предоставления доступа к видеоиграм пользователям других приставок.

Судебные разбирательства между Microsoft и FTC намечены на август. Microsoft представила собственные аргументы суду в ответ на иск регулятора, и рассчитывает на достижение мирового соглашения с FTC.

Activision Blizzard Microsoft Еврокомиссия Великобритания США FTC
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