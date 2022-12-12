Совет директоров "НЛМК" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 2,6 руб. на акцию

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "НЛМК" рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Окончательное решение о выплате будет принято на внеочередном собрании акционеров 31 декабря 2022 года.

Дату закрытия реестра на получение дивидендов в компании не раскрывают.

Это первое объявление дивидендов в секторе с III квартала 2021 года, отмечают аналитики ИБ "Синара", дивидендная доходность составит 2,4%.

"НЛМК" не раскрывал финансовую отчетность за девять месяцев. В январе-сентябре 2022 года объемы выплавки стали остались без изменений (12,8 млн тонн), продажи выросли на 4%, до 12,9 млн тонн.

Согласно дивидендной политике, "НЛМК" выплачивает акционерам 100% свободного денежного потока (FCF) при соотношении чистый долг/EBITDA меньше или на уровне 1х. При леверидже больше 1х на выплаты акционерам будет направляться 50% FCF.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин, согласно данным сайта компании, на конец 2021 года через Fletcher владел 79,3% "НЛМК".