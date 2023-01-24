Новый владелец бизнеса Baker Hughes в РФ сфокусируется на локализации буровых технологий

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новый собственник бывших активов Baker Hughes в РФ – "Технологии ОФС" – в 2023 году увеличит инвестиции в локализацию технологий, сконцентрируется на буровом направлении, говорится в сообщении российской компании.

Инвестпрограмма, объемы которой не раскрываются, будет направлена на развитие производственных площадок, а также нефтесервисных технологий, прежде всего в области высокотехнологичного бурения, механизированной добычи и заканчивания скважин. Для этого компания планирует сформировать собственный R&D-центр.

"Для устойчивого роста и для выполнения производственной программы наших заказчиков нам необходимо наращивать уровень локализации, последовательно снижая зависимость от внешних поставок комплектующих и оборудования. Именно с этой задачей, в первую очередь, связана наша инвестиционная работа. Вопрос зависимости от зарубежных технологий в нефтесервисной отрасли стоит крайне остро. Уже в этом году мы планируем активно инвестировать в наши мощности и технологические решения и в ближайшие 3-5 лет последовательно наращивать их объем", - приводятся в сообщении слова президента "Технологий ОФС" Давида Гаджимирзаева.

В перспективе компания планирует значительно увеличить кадровый состав, в том числе за счет молодых специалистов; привлекать больше сотрудников на высокотехнологичные направления.

Как сообщалось, Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России в апреле 2022 года. 1 августа компания сообщила о заключении соглашения о продаже бизнеса в РФ местному менеджменту. Сделка была одобрена президентом России Владимиром Путиным в ноябре, после чего новым собственником активов Baker Hughes стало ООО "Нефтесервисные технологии", совладельцами которого в равных долях являются Александр Монахов, Алексей Аникеев и Наталия Айдарова. Все они входили в команду топ-менеджмента Baker Hughes в России.

Новый собственник продолжил работу нефтесервисных производств, объединив их под брендом "Технологии ОФС". В настоящее время в структуру группы входят предприятия в 11 регионах РФ, в их числе и Тюменский завод нефтепромыслового оборудования.