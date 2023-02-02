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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Новый собственник Lamoda перевел схему владения в Россию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Владельцем основной компании Lamoda в РФ - ООО "Купишуз" - стало российское юрлицо, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

С 1 февраля 100% ООО "Купишуз" принадлежит АО "ЛМ Холдинг".

"ЛМ Холдинг", зарегистрированный в августе 2022 года, принадлежит Якову Панченко, который закрыл сделку по покупке Lamoda у Global Fashion Group в декабре 2022 года.

До этого в ФАС поступало ходатайство на покупку онлайн-платформы от германской компании Панченко Eastrealty Beteiligungs und Verwaltungs GmbH.

Lamoda - онлайн-платформа, которая работает в России и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 году, с 2014 по 2022 год входила в состав Global Fashion Group.

Панченко - владелец сети универмагов "Стокманн", которая также работает в fashion-сегменте. Сеть планировалось передать Сбербанку, в январе стороны подписали соглашение о намерениях. Однако сделка не состоялась. Причиной срыва стали санкции в отношении Сбербанка, писал в мае "Коммерсантъ".

Lamoda Яков Панченко Купишуз ЛМ Холдинг Global Fashion Group Стокманн
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