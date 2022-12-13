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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Инфляция в США в ноябре замедлилась до 7,1%, ниже прогнозов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года потребительские цены (индекс CPI) в США выросли на 7,1% в годовом исчислении, сообщило Минтруда страны.

Инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,7% в октябре и теперь находится на самом низком уровне с декабря 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали 7,3%, показали опросы Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 13,1% после скачка на 17,6% в октябре. В том числе бензин подорожал на 10,1% (месяцем ранее - на 17,5%), электричество - на 13,7% (на 14,1%).

Стоимость продуктов питания выросла на 10,6% (на 10,9%). При этом подержанные автомобили подешевели на 3,3% (в октябре они подорожали на 2%).

Индекс CPI в ноябре повысился на 0,1% относительно предыдущего месяца. Эксперты прогнозировали подъем на 0,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 6% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном. Ожидался подъем на 6,1% и 0,3% соответственно. В октябре повышение составляло 6,3% за год и 0,2% за месяц.

Федеральная резервная система США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции составляет 2%.

Заседание Федрезерва проходит 13-14 декабря. Рынки закладывают в текущие котировки повышение размера процентной ставки на 50 базисных пунктов с нынешнего диапазона в 3,75-4% годовых. Если прогноз оправдается, ставка будет находиться на максимальном уровне с декабря 2007 года.

США Минтруда ФРС CPI Core CPI
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