Аналитики спрогнозировали замедление подъема ставки ФРС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания, которое завершится в среду, прогнозирует большинство аналитиков.

На четырех предыдущих заседаниях ставка поднималась на 75 б.п. и сейчас составляет 3,75-4%.

При этом экономисты ожидают, что Федрезерв даст понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) еще не закончен, и новые повышения ставки последуют в начале следующего года, пишет Financial Times. Кроме того, члены руководства центробанка, скорее всего, вновь подчеркнут, что ставки будут удерживаться на высоком уровне в течение длительного времени.

"Они скажут, что пока не время расслабляться, - отметила бывшая сотрудница Федрезерва и Минфина США Кэрен Дайнан. - Мы раз за разом наблюдаем, что люди слишком оптимистично оценивают меры, которые потребуются для снижения инфляции".

Во вторник стало известно, что инфляция в США в ноябре замедлилась до 7,1% против 7,7% в октябре, то есть сильнее ожидавшегося снижения до 7,3%. Тем не менее, темпы инфляции по-прежнему более чем в три раза превышают таргетируемый Федрезервом уровень в 2%.

Кроме того, по итогам заседания в среду ФРС представит обновленные прогнозы для уровня ставки, темпов роста ВВП, безработицы и инфляции на 2022-2025 годы.

Экономисты считают, что точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, укажет на диапазон в 4,75-5,25% как на максимальный уровень, которого может достичь базовая ставка.

Сентябрьский прогноз руководителей Федрезерва предполагал, что ставка достигнет 4,4% к концу 2022 года и 4,6% к концу 2023 года. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в сторону повышения.

Также эксперты ждут сигналов, что ставка останется на этом уровне как минимум до конца 2023 года, поскольку инфляция за этот период едва ли опустится ниже 3%.

"Мне кажется, что Федрезерв приближается к нужным настройкам ДКП, а значит, мы вступаем в фазу, которая предусматривает менее значительные изменения и более осторожную калибровку политики", - сказал глава отдела мировой экономики в D. E. Shaw & Co. Брайан Сэк.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что ФРС продолжит повышать ставки, но менее активными темпами: на 25 б.п. на каждом из двух последующих заседаний.

Рынок при этом надеется, что до конца следующего года ставка будет понижена как минимум на 50 б.п., исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки. Скорее всего, ФРС попытается убедить участников рынка в том, что такой оптимизм не оправдан, считает аналитик Barclays Марк Джаннони.

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее подтвердил, что центробанк может замедлить темпы повышения ставок в декабре, при этом отметил, что финальный размер ставки будет выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. Кроме того, он дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

Пауэлл по-прежнему считает, что экономика США может избежать серьезной рецессии, несмотря на рост ставок. Эксперты с ним не согласны: как показал опрос FT, 85% опрошенных экономистов прогнозируют рецессию в следующем году, с безработицей выше 5,5%.

Итоги заседания ФРС станут известны в среду в 22:00 мск, пресс-конференция Пауэлла начнется в 22:30 мск.