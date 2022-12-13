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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

SpaceX может получить оценку $140 млрд при продаже части пакетов нынешних акционеров

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры аэрокосмической компании американского миллиардера Илона Маска Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) предлагают инвесторам акции по цене $77 за бумагу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Продажа акций по этой цене обеспечит SpaceX оценку в $140 млрд.

В ходе июльского инвестраунда, по данным PitchBook, компания была оценена в $127 млрд.

Как сообщают источники, SpaceX обсуждала с потенциальными инвесторами цену продажи акций в течение нескольких недель и остановилась на $77.

SpaceX, являющаяся крупнейшей частной компанией США, производит космическую технику и занимается запуском кораблей семейства Dragon, что позволяет доставлять экипажи и грузы на Международную космическую станцию.

Кроме того, ей принадлежит сервис спутникового интернета Starlink, который Маск обещал со временем выделить в самостоятельную компанию.

По данным Bloomberg Billionaires, состояние Маска составляет почти $168 млрд, а его доля в SpaceX оценивается в $47 млрд.

SpaceX Илон Маск
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