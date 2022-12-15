Маск за три дня продал акции Tesla на сумму почти $3,6 млрд

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен Илон Маск в период с 12 по 14 декабря продал акции Tesla Inc на сумму $3,58 млрд, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Всего за этот период он реализовал 22 млн акций компании, приводит данные из документов MarketWatch. Бумаги Tesla упали в цене по итогам трех сессий, в ходе которых миллиардер продавал их, на 12,4%, до $156,8 за акцию.

Это не первый раз, когда Маск сокращает свою долю в Tesla. В начале ноября он продал 19,5 млн акций, в результате чего выручил около $3,95 млрд.

Еще ранее, в конце 2021 - начале 2022 года, Маск получил порядка $31,81 млрд за продажу бумаг Tesla, по подсчетам Dow Jones Market Data Group.

Многие полагают, что бизнесмен вынужден продавать акции компании, которую он основал, из-за сделки по покупке Twitter Inc. за $44 млрд, закрытой в конце октября, пишет MarketWatch. Маск закрыл сделку за счет части собственных денежных средств. Он также привлек кредитное финансирование от банков и партнеров, включая Morgan Stanley.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые из кредиторов Маска рассматривают возможность замены части долга маржинальными кредитами, обеспеченными принадлежащими бизнесмену акциями Tesla. Позднее Маск в твиттере посетовал, что он берет на себя слишком много долговых обязательств в период экономических трудностей.

Цена бумаг Tesla на торгах в среду упала на 2,6%. Рыночная капитализация компании опустилась ниже $500 млрд впервые с 23 ноября 2020 года, согласно Dow Jones Market Data.