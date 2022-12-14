Криптовалютный карточный домик с фундаментом из обмана. Обзор

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти США предъявили обвинение одному из самых известных деятелей криптоиндустрии - основателю FTX Group Сэму Банкману-Фриду. Ему грозит до 115 лет тюремного заключения за то, что прокурор отнес к "крупнейшим финансовым махинациям в американской истории".

Другой американский чиновник сравнил FTX с карточным домиком, который инвесторам удалось представить как "одно из самых безопасных зданий на криптовалютном рынке". Что по этому поводу задержанный на Багамах Банкман-Фрид будет говорить в суде - дело будущего, а пока его позиция заключается в том, что он не был в курсе операций по выводу активов.

Один тектонический сдвиг вместо другого

8 ноября 2022 года, когда криптовалютная биржа Binance объявила о намерении купить активы конкурирующей FTX за пределами США, могло показаться, что эта сделка может изменить расстановку сил в отрасли и станет одним их важнейших событий в ее истории. На новости об этом слиянии акции еще одной криптоплатформы - Coinbase Global - рухнули на 11%. "Это большая сделка, - писала аналитик Bernstein Харшита Рават. - Несмотря на то, что Binance и FTX напрямую не конкурируют с Coinbase, мы полагаем, что это слияние знаменует собой тектонический сдвиг на конкурентном ландшафте".

Уже 10 ноября тектонический сдвиг действительно наметился, но совсем другой по характеру. "В результате корпоративного due diligence, а также в свете последних новостей об ошибках в управлении средствами клиентов и сообщений о расследовании со стороны властей США, мы приняли решение отказаться от планов по приобретению FTX.com", - сообщила Binance. В свою очередь Банкман-Фрид заявил инвесторам, что бирже требуется финансирование в размере до $8 млрд на фоне массового вывода клиентами средств с площадки, написала Financial Times со ссылкой на свои источники.

Инвесторы, вкладывавшиеся в FTX, все поняли. Инвестиционная компания Sequoia Capital сообщила, что теперь считает стоимость своих инвестиций в эту криптоплощадку нулевой. В 2021 году Sequoia приобрела долю в FTX за $213 млн, когда биржа была оценена в $25 млрд.

Еще спустя сутки, 11 ноября, FTX инициировала собственное банкротство. Банкман-Фрид ушел в отставку. По решению суда компанию возглавил Джон Рэй III.

Одна из крупнейших махинаций в истории США

FTX выпускала собственные токены, торговавшиеся под тикером FTT. На пике в 2021 году их совокупная стоимость составляла $9,6 млрд, накануне банкротства - $3,5 млрд, писал Forbes. Их покупатели получали определенные финансовые преференции при совершении операций на FTX, а внутри группы компаний Банкман-Фрида их, как выясняется теперь, можно было использовать в качестве залога при кредитовании. Биржа, привлекавшая средства клиентов, выдавала по такой схеме кредиты другой компании Банкман-Фрида - Alameda.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США считает, что эти транзакции представляли собой "безграничную кредитную линию, которая позволила Alameda вывести миллиарды долларов из активов клиентов в FTX". По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, денежные средства клиентов использовались для осуществления "венчурных инвестиций, покупок роскошной недвижимости и крупных политических пожертвований". Кому последние предназначались, в сообщении SEC не уточняется.

Еще одна претензия - обман инвесторов. Согласно сообщению SEC, FTX с мая 2019 года привлекла от них более $1,8 млрд (в том числе $1,1 млрд в США) в обмен на вхождение в капитал биржи. В числе инвесторов FTX находились, в частности, BlackRock, Sequoia Capital и Ontario Teachers' Pension Plan.

Теперь эти действия легли в основу обвинения, предъявленного Банкман-Фриду Минюстом США. Среди прочего ему инкриминируется сговор с целью мошенничества, незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях, пишет Financial Times. Реализация мошеннической схемы Банкман-Фрида началась в 2019 году, с момента основания FTX, и продолжалась до ее коллапса в ноябре 2022-го, следует из текста обвинительного заключения. По совокупности ему грозит до 115 лет тюремного заключения.

Кроме упомянутых ведомств, делом Банкман-Фрида занимаются Федеральное бюро расследований и прокуратура. По словам прокурора Манхэттена Дэмиана Уильямса, все они работают круглосуточно, чтобы разобраться в том, что произошло в рамках "одной из крупнейших финансовых махинаций в американской истории".

В свою очередь Рей, разбирающийся сейчас в делах FTX в качестве назначенного судом управляющего, сказал, что реализованная схема не является "изощренной". По его словам, речь идет об "обычном хищении" денежных средств.

"Мы подозреваем, что Сэм Банкман-Фрид построил карточный домик на основании обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий на криптовалютном рынке", - заявил глава SEC Гэри Генслер.

Банкман-Фрид же в последние недели настаивал на том, что ему неизвестны детали того, чем занималась Alameda. У нее был свой исполнительный директор - Кэролайн Эллисон, говорил основатель FTX.

Домик карточный - эффект нешуточный

Крах FTX повлек множество последствий для криптовалютной индустрии. Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании CryptoCompare, глобальные фонды, инвестирующие в криптовалютные активы, в ноябре зафиксировали отток инвестиций в размере $19,6 млрд. Из Binance, по информации Financial Times, инвесторы вывели более $1 млрд. Биткойн - самая популярная криптовалюта - падал до 2-летних минимумов.

Банкман-Фрид наблюдал за этим с Багамских островов, где и FTX была зарегистрирована. Здесь, по данным СМИ, покупалась элитная недвижимость для самого основателя биржи, его родителей, стэнфордских профессоров-юристов, а также других топ-менеджеров группы. Адвокат Джеймс Бромли говорил, что на эти цели было потрачено почти $300 млн, писал "Коммерсантъ".

Теперь на Багамах Банкман-Фрид задержан по запросу властей Соединенных Штатов. Местный суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог, заявив, что он может скрыться и поэтому должен оставаться под стражей. Судья назначил слушания по вопросу его потенциальной экстрадиции в США на 8 февраля, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем Рей, управляющий теперь тем, что осталось от FTX, заявляет, что для того, чтобы отследить судьбу выведенных активов, потребуются месяцы, и в отношении результата поисков он скептичен. "Мы не сможем вернуть все потери", - говорит Рей.