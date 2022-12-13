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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX задержан на Багамах

Глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX задержан на Багамах
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид был задержан на Багамских островах по запросу властей Соединенных Штатов, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление генпрокурора островного государства.

Власти США возбудили уголовное дело против Банкмана-Фрида и, вероятно, будут добиваться его экстрадиции, говорится в сообщении. Он подозревается в мошенничестве и манипулировании ценами на криптовалюты.

Американский бизнесмен постоянно проживает на Багамах, здесь же зарегистрирована биржа FTX, которая инициировала процедуру банкротства 11 ноября.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Минюст США проводят проверку в отношении FTX.

FTX США Багамские острова
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