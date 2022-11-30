ЕК предложила использовать более 300 млрд евро замороженных средств РФ на нужды Украины

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссия (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила использовать свыше 300 млрд евро заблокированных средств РФ для помощи Украине.

"Мы заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и мы заморозили 19 млрд евро денег российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать вместе с нашими партнерами структуру для работы с этими денежными средствами и для их инвестирования. Затем мы могли бы использовать вырученные средства для Украины", - говорится в ее заявлении, размещенном на сайте Еврокомиссии.

Согласно ее утверждениям, с начала спецоперации РФ ущерб для Украины составил 600 млрд евро.

Она добавила, что ЕС будет с работать с партнерами для заключения международного соглашения с целью использовать российские средства.

Ранее, 15 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Россия будет делать все, что возможно" для недопущения изъятия замороженных российских активов. "На фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата", - сказал Песков, комментируя в тот день резолюцию Генассамблеи ООН о создании механизма, призванного реализовать репарации в пользу Украины.

Также 15 ноября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России придется изымать деньги и имущество частных инвесторов из стран, которые на основании решения Генассамблеи ООН примут национальные акты "о воровстве российских активов". "У нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран", - написал Медведев в своем телеграм-канале.