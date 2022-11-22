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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Украина получила очередные 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Украина во вторник получила еще 2,5 млрд евро в рамках текущей программы макрофинансовой помощи ЕС, говорится в сообщении Минфина Украины на его сайте.

"Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве", - цитируется в сообщении глава ведомства Сергей Марченко.

Как сообщалось ранее, общий объем пакета макрофинансовой помощи Киеву составляет 9 млрд евро. Первый транш по этой программе в объеме 1 млрд евро Украина получила в августе. В сентябре было одобрено выделение второго транша в 5 млрд евро, из этого объема 2 млрд евро страна получила в октябре, остальные 3 млрд евро ЕС обещал выделить в ноябре-декабре. На прошлой неделе исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что, в частности, в декабре Киеву будут выделены 0,5 млрд евро. При этом заключительные 3 млрд евро из средств программы, будут включены в предлагаемый пакет кредитной помощи Украине в объеме 18 млрд евро на следующий год.

Недавно Еврокомиссия официально обнародовала предложение предоставить Украине в 2023 году до 18 млрд евро в новом формате макрофинансовой поддержки - "макрофинансовая помощь плюс" - регулярными платежами. Новая программа макрофинансовой помощи еще не утверждена ЕС и предусматривает ряд условий, в частности принятие мер по укреплению управления и борьбе с коррупцией.

Украина ЕС
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