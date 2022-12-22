SEC предъявила обвинения главе Alameda в рамках расследования дела FTX

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения бывшему главному исполнительному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывшему техническому директору FTX Trading Ltd. Цзысяо Вану за их участие в многолетней схеме обмана инвесторов криптовалютной биржи FTX.

Расследование других нарушений законодательства о ценных бумагах иными организациями и отдельными лицами по делу FTX продолжается, отмечается в сообщении SEC.

Ранее власти США предъявили обвинение одному из самых известных деятелей криптоиндустрии - основателю FTX Сэму Банкману-Фриду. Ему грозит до 115 лет тюремного заключения за то, что прокурор отнес к "крупнейшим финансовым махинациям в американской истории".

В том числе он обвиняется в обмане инвесторов. По данным SEC, с мая 2019 года FTX привлекла от них более $1,8 млрд (в том числе $1,1 млрд в США) в обмен на вхождение в капитал биржи.

Кроме того, FTX выпускала собственные токены FTT. На пике в 2021 году их совокупная стоимость составляла $9,6 млрд. Их покупатели получали определенные финансовые преференции при совершении операций на FTX, а внутри группы компаний Банкмана-Фрида их, как выясняется теперь, можно было использовать в качестве залога при кредитовании. Биржа, привлекавшая средства клиентов, выдавала по такой схеме кредиты другой компании Банкмана-Фрида - Alameda.

Реализация мошеннических схем началась в 2019 году, с момента основания FTX, и продолжалась до ее коллапса в ноябре 2022 года, говорится в сообщении SEC.

Эти действия легли в основу обвинения, предъявленного Банкману-Фриду Минюстом США. Среди прочего ему инкриминируется сговор с целью мошенничества, незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях. При этом Банкман-Фрид настаивает, что ему неизвестны детали того, чем занималась Alameda, поскольку у нее был свой CEO Эллисон.

Банкман-Фрид постоянно проживал на Багамах. Там же была зарегистрирована биржа FTX. На этой неделе власти Багамских островов экстрадировали американского бизнесмена в США.