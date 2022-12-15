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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Foxconn отменяет основную часть карантинных ограничений на заводе в Чжэнчжоу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель электроники Hon Hai Precision Industry Co (Foxconn Technology) смягчает карантинные ограничения на предприятии в китайском Чжэнчжоу, где производится большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max, являющихся самыми востребованными в этом году.

Компания, в частности, отменила систему, ограничивавшую перемещение сотрудников внутри предприятия, а также открыла кафетерии и отказалась от раздачи бесплатной еды, сообщает агентство Bloomberg.

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Карантинные ограничения на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, введенные в октябре, привели к тому, что сотрудники предприятия оказались запертыми на заводе почти на две недели. Некоторые из них жаловались на плохие условия проживания и недостаточное обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости, другие заявляли, что опасаются выходить на производственные линии из-за риска заражения коронавирусом.

В конце октября люди начали массово покидать предприятие, несмотря на карантин. В результате Foxconn была вынуждена нанять новых сотрудников, которые, однако, в скором времени начали протестовать в связи с недостаточными выплатами и недостаточными мерами защиты от COVID-19.

Источники Bloomberg сообщали, что производство самых продвинутых смартфонов Apple Inc. в этом году может оказаться на 6 млн штук ниже запланированного уровня из-за беспорядков на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу.

Акции Hon Hai подешевели на 1% по итогам торгов в Тайбэе в четверг. С начала текущего года их стоимость опустилась на 2,4%.

Foxconn Чжэнчжоу Китай iPhone
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