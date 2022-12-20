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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Рабочим завода VW в КНР придется работать по 11 часов из-за COVID-19 в коллективе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen (VW) вынужден увеличить длительность смен для сотрудников предприятия в Фошане, чтобы избежать сокращения производства из-за растущей заболеваемости COVID-19 среди персонала, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Пандемия коронавируса

По словам источников, сотрудникам предприятия, которым VW управляет совместно с китайской FAW Group Co., придется работать по 11 часов не менее трех дней подряд.

Обычная смена на заводе составляет 8 часов. Однако поскольку слишком много сотрудников болеет, компания приняла решение увеличить смены для сварщиков, ремонтников, а также рабочих сборочных линий.

Недавний отказ китайских властей от политики нулевой терпимости к COVID-19 влечет за собой проблемы для производственных предприятий, которым необходимо поддерживать определенное количество сотрудников, чтобы выполнять план, отмечает Bloomberg.

Новая волна роста заболеваемости в КНР может привести к очередным нарушениям в цепочках поставок и повлечь за собой негативные последствия для экономики в целом, предупреждают эксперты.

VW управляет несколькими крупными производственными хабами в Китае, в том числе, в городе Чанчунь, находящемся на севере страны, а также в Шанхае и Фошане. Все три предприятия сталкивались с трудностями в этом году из-за жестких карантинных ограничений в КНР.

Хроника 09 января 2020 года – 20 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Volkswagen Китай Фошань Германия FAW Group
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