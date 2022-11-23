Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

В Китае начались протесты на заводе по производству iPhone

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Несколько сотен работников крупнейшего в мире завода по производству iPhone были избиты и задержаны на фоне протестов, связанных с трудовыми спорами и жесткими антиковидными ограничениями, пишут зарубежные СМИ.

В китайских социальных сетях были опубликованы видеоролики, снятые на предприятии тайваньской Foxconn Technology Group, крупнейшего сборщика iPhone и давнего партнера американской Apple Inc. в городе Чжэнчжоу. На видео многочисленные работники вступают в стычки с сотрудниками полиции.

Сообщается, что люди вышли на протесты в связи с нарушением трудовых соглашений, однако не уточняется, о каких именно нарушениях идет речь, пишет MarketWatch.

По словам очевидцев, протесты начались в частности из-за невыплаты зарплат, сообщает агентство Bloomberg. Недовольство усилилось после введения локдауна в октябре. Значительное число из 200 тыс. работников предприятия, называемого "iPhone City", было отправлено на изоляцию и столкнулось с недостатком продовольствия и медикаментов. Многие в итоге сбежали с завода.

Ранее Foxconn сообщила, что использует систему контроля, которая предусматривает, что работники проживают на предприятии и не контактируют с людьми за его пределами.

Foxconn и местные власти попытались взять ситуацию под контроль в последние недели, пообещав непривычно высокие зарплаты, чтобы привлечь новых сотрудников, и обязуясь улучшить трудовые условия. Между тем протесты продемонстрировали, что этого не произошло, отмечает Bloomberg.

Apple в начале ноября сообщила, что ожидает снижения поставок смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за локдауна на заводе Foxconn.

Котировки акций Apple на дополнительных торгах во вторник снизились на 0,05%.

Китай Foxconn Чжэнчжоу iPhone
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FT сообщила о критике предложенного ЕК регулирования цен на газ

В Кишиневе заявили, что оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии

В Кишиневе заявили, что оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии

В результате землетрясения в Турции пострадали не менее 35 человек

В результате землетрясения в Турции пострадали не менее 35 человек

Минфин США запланировал корректировать предельную цену на нефть из РФ несколько раз в год

Что случилось этой ночью: среда, 23 ноября

Минфин США распространил руководство по реализации политики ограничения цен на нефть из РФ

Блинкен и Столтенберг обсудили подготовку к встрече глав МИД стран НАТО

Блинкен и Столтенберг обсудили подготовку к встрече глав МИД стран НАТО

WSJ сообщила о скором согласовании потолка цен на российскую нефть не выше $70 за баррель

ЕК представила механизм коррекции газового рынка для защиты потребителей

ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне около $3000/тысячу куб. м

ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне около $3000/тысячу куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });